В каждом салоне КРАСНОДАР ОПТИКА можно купить оправы для женщин и стильные оправы для мужчин известных брендов, а также контактные линзы различных мировых брендов, солнцезащитные очки и аксессуары.
Вас приятно удивит большой ассортимент пластиковых и металлических оправ различной формы: круглые, овальные, квадратные, прямоугольные, а также оправы oversize – все это можно приобрести в КРАСНОДАР ОПТИКА. Подробнее с ассортиментом нашего магазина вы можете ознакомиться в каталоге.
Каталог
Оригинальная продукция
Все товары, представленные в каталоге, официально поставлены в Россию дистрибьюторами соответствующих брендов. Вся продукция, поставляемая этими компаниями в Российскую федерацию, имеет сертификаты соответствия и другую необходимую документацию (декларации соответствия, регистрационные удостоверения Минздрава РФ).
При покупке очков очень важно подобрать оправу правильного цвета, которая подойдет к оттенку глаз, волос и будет хорошо сочетаться с вашим стилем в одежде. Безошибочный выбор в этом случае помогут сделать специалисты салонов, которые подскажут, как определиться и с оправой, и с линзами для очков.
У нас в салоне работают высококвалифицированные специалисты, которые помогут подобрать оправы и очки, а также при желании проведут бесплатную диагностику зрения.
Ваше зрение - наша забота
В любом салоне КРАСНОДАР ОПТИКА вы всегда получите профессиональную помощь при выборе, подборе, заказе и покупке очков или контактных линз.
Наши оптометристы проведут консультацию, диагностику зрения, подберут оправу, очки и контактные линзы