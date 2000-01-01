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Ваше зрение - наша забота
В любом салоне КРАСНОДАР ОПТИКА вы всегда получите профессиональную помощь при выборе, подборе, заказе и покупке очков или контактных линз.

Наши оптометристы проведут консультацию, диагностику зрения, подберут оправу, очки и контактные линзы

забота о зрении
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Наши адреса:
г. Краснодар ул. 1 Мая 162
Режим работы:
Пн-Вс: 10:00 - 20:00
Телефон:
+7-989-290-00-32

г. Краснодар ул. Тюляева 39/2
Режим работы:
Пн-Вс: 10:00 - 20:00
Телефон:
+7-918-060-16-35
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